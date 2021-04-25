اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد

الأحد، 25 أبريل 2021 08:11 م
الأرصاد: رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد الأرصاد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال رصد الأقمار الصناعية رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد مع دخول الهواء البارد.

وتابعت هيئة الأرصاد: وعليه تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بعد سجلت درجة الحرارة الفعلية على القاهرة اليوم 37 درجة.

ويشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع مؤقت بحرارة الجو.. العظمى بالقاهرة تصل 36 درجة.. منخفض جوى من غرب البلاد إلى شرقها سبب الارتفاع.. وانخفاض ملحوظ غدا

الأحد، 25 أبريل 2021 01:00 م

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 25 أبريل 2021 12:29 م

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور

الأحد، 25 أبريل 2021 08:43 ص

احذروا طقس الغد.. الأرصاد: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.. وتكشف: مؤقت ليوم واحد والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة.. ونصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل

السبت، 24 أبريل 2021 02:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة