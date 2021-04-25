اليوم السابع
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الأردن يعلن عودة حركة السفر بمعبر "العقبة" بعد توقف عام بسبب كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 07:00 م
الأردن يعلن عودة حركة السفر بمعبر "العقبة" بعد توقف عام بسبب كورونا ميناء العقبة الأردنى
وكالات

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أكدت أمين عام وزارة النقل الأردنية وسام التهتموني، اليوم، الأحد، عودة حركة السفر عبر معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها قبل ظهور فيروس كورونا.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عنن التهتموني، أن حركة المسافرين بالاتجاهين عادت إلى طبيعتها بعد أكثر من عام على القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن حركة الشحن وتدفق البضائع متاحة منذ أشهر في كلا الاتجاهين، موضحة أن حركة السفر والشحن عادت إلى طبيعتها مع تطبيق البروتوكول الصحي المتبع على المعابر الحدودية بالنسبة للمسافرين، من فحوصات بي سي ار وغيرها.

ولفتت إلى أن المعبر كان يقتصر خلال الفترة الماضية على حركة المسافرين المغادرين من المملكة .

 
 

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معبر العقبة

اقتصاد

حركه السفر

كورونا

وزارة النقل الأردنية

البروتوكول الصحي

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