الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي لبعض المرضى بالمستشفيات

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأحوال المدنية توجيه المأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .. واستجابةً لالتماسات أهلية 4 حالات إنسانية (حالتين بمستشفيات – حالتين بمحل سكنهما ) .. بنطاق محافظتى (القاهرة - الإسكندرية) قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأمورية لتصويرهم وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتم عمل الإجراءات اللازمة.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات لمحافظتى (المنوفية – الإسكندرية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى عدد من القرى والمناطق السكنية بالمحافظتين.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.