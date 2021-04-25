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افتتاح 5 مشروعات جديدة فى احتفال شمال سيناء بعيدها القومى

الأحد، 25 أبريل 2021 03:00 ص
افتتاح 5 مشروعات جديدة فى احتفال شمال سيناء بعيدها القومى اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يفتتح اليوم الأحد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، 5 مشروعات جديدة داخل مدينة العريش فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ39 لتحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى تحرير سيناء يتضمن برنامجه اليوم الأحد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى أبو صقل بالعريش، وافتتاح مطحن الكرامة، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن المحافظة استهلت الاحتفالات بعيدها القومى بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، واحتفالات بجامعة العريش يوم الجمعة أعقبها امس السبت، افتتاح  مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه ستتواصل الاحتفالات غدا الاثنين بافتتاح محطة تحلية آبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة، وإنشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية، ويختتم بحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

 


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