ارتفاع ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد إلى 82 شخصا والحكومة تعلن الحداد

وكالات

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد ، وفاة 82 شخصاً واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين ، ويتضمن جدول الاعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان وزارة الداخلية، أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث ، وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد مع، أن "التحقيقات بشان حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبيناً أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث". واضاف ان "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء"، واستبعد معن "ان هنالك شبهة جنائية للحادث"، لافتا الى "اننا لانريد استباق احداث التحقيقات". بينما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الامنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، ووجه باعلان الحداد على ارواح شهداء الحادث الآليم.

كما أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً من حادث الحريق .



مستشفى ابن الخطيب

ونقلت وكالة أنباء العراق عن بيان لرئيس الحكومة "ان الحادث الاليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب ان نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح، واضاف : الرحمة للارواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الاليم، وجهنا باعتبارهم شهداء ، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق.

وتابع : اقولها بصراحة الحادث هو مس بالامن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام، واوضح الكاظمي ان : مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الامن والصيانة وكل المعنيين الى حين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم، واشار الى ان : الاهمال بمثل هذه الامور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين .



حادث حريق مستشفى

وشدد على تدقيق الاجراءات الامنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق اجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والاماكن العامة خلال اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق.

وبين ان : اي تهاون سنحاسبه بقوة .. اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء ابرياء، غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون .. يجب ان لا يقول لي احد تماس كهربائي .. هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى، واي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب الجميع فيها، وتساءل : اين جيش الموظفين للصيانة؟ اين الفنيين ؟ اين الجهات الرقابية؟ اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة؟



مستشفى ابن الخطيب

وأضاف لديكم توجيه واضح .. كل مدير عليه ان ينزل بنفسه ويدقق اجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن اسمح ان يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول ارسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا اجراءات السلامة والوقاية، واطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان.