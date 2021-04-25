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إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب ملاكي بطريق " قنا_ سفاجا"

الأحد، 25 أبريل 2021 11:24 م
إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب ملاكي بطريق " قنا_ سفاجا" انقلاب سيارة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الكيلو 15 "قنا_سفاجا" وتم نقلهم إلى مستشفي قنا الجامعي.
 
تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكيلو 15 " قنا سفاجا"
 
وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة باترك انطون افيرد، 3 أعوام، وشقيقيه مارك، 5 سنوات، وجولي 7 سنوات، وإصابة سار فوزي استروز، 36 عاما، وانطون الفيرد انور، 40 عاما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لقنا الجامعي
 
 
 

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