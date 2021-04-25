إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث انقلاب ملاكي بطريق " قنا_ سفاجا"

قنا صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الكيلو 15 "قنا_سفاجا" وتم نقلهم إلى مستشفي قنا الجامعي.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكيلو 15 " قنا سفاجا"

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة باترك انطون افيرد، 3 أعوام، وشقيقيه مارك، 5 سنوات، وجولي 7 سنوات، وإصابة سار فوزي استروز، 36 عاما، وانطون الفيرد انور، 40 عاما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لقنا الجامعي