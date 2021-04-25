اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 03:39 م
خالد صلاح
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إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالدقهلية

الأحد، 25 أبريل 2021 03:39 م
إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وجرار زراعى يحمل "طوب أحمر" على طريق ميت غمر أجا بمحافظة الدقهلية، بسبب التخطى الخاطئ.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق ميت غمر اجا أمام قرية بشلا دائرة المركز وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز  إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، أن طرفى لحادث كل من السياره رقم ن ق ر 238  اجره ميكروباص، وجارى   تحديد قائدها باتجاه اجا، و جرار زراعى بدون لوحات معدنيه يقطر عدد ثلاث جرارات محملين بالطوب الأحمر، قياده المدعو محمد ع  22 سنه سائق ومقيم قرية الديرس دائره مركز اجا، فى ذات الاتجاه.

وتبين أن سبب الحادث هو التخطى الخاطئ لقائد السيارة الأولى مما أدى إلى اصطدامه بالمقطورة الأخيرة للجرار الزراعي، نجم عن ذلك إصابة 13 شخص من مستقلى السيارة الأولى بإصابات تراوحت ما بين الكسور والكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام بسؤال قائد الجرار الزراعى ذات المضمون تم التحفظ على المركبات وقائد الجرار الزراعى، وجارى استكمال الفحص وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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