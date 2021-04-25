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أنوار المجمع الإسلامى المبهجة تتلألأ أمام السفن العابر بقناة السويس.. لايف

الأحد، 25 أبريل 2021 10:00 م
أنوار المجمع الإسلامى المبهجة تتلألأ أمام السفن العابر بقناة السويس.. لايف أنوار المجمع الإسلامى
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل إحدى المعديات العابرة لمجرى قناة السويس الملاحي، عن المجمع الإسلامى والذى يعتبر المسجد الوحيد المطل على قناة السويس.

تم البدء فى إنشاء المسجد فى أبريل 1977، وافتتح بعد 17 عام فى 23 ديسمبر 1994، وأغلق فى مارس 2015، لترميم والصيانة وظل 4 سنوات حتى تم افتتاحه مرة أخرى منذ أكثر من عام.

وتتلألأ الأنوار المبهجة من أعلى مأذنة المجمع الإسلامى بمدينة بورفؤاد، أمام السفن العابرة لمجرى قناة السويس الملاحي، فى منظر جمالى يبعث الروحانيات الرمضانية.

وأشاد زوار محافظة بورسعيد والأهالي، بالشكل الجمالى الذى يظهر عليه المجمع الإسلامي، فى شهر رمضان المبارك.

 

إضاءات المجمع الإسلامي ببورفؤاد
إضاءات المجمع الإسلامي ببورفؤاد

 


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