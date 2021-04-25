اليوم السابع
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أمن الغربية يضبط 4 متهمين إستولوا على أرض شخص من ذوي الهمم بالغربية

الأحد، 25 أبريل 2021 04:17 ص
أمن الغربية يضبط 4 متهمين إستولوا على أرض شخص من ذوي الهمم بالغربية صورة أرشيفية
الغربية _ فريق المحافظات

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في إلقاء القبض على 4 متهمين، لقيامهم بالإستيلاء على قطعة أرض ملك شخص من ذوي الهمم بمركز السنطة، لقيامهم بإنزال "الأغنام" خاصتهم بالأرض الزراعية الخاصة بالمبلغ وشقيقه وإتلاف محصول القمح، وإستيلائهم على جزء من قطعة الأرض.

كانت الأجهزة الأمنية، قد رصدت مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتضرر من آخرين لقيامهم بالإستيلاء على قطعة أرض لشقيقه من ذوى الإحتياجات الخاصة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، من (أحد المواطنين، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز)، بتضرره من ( 7 أشخاص، مقيمين بذات القرية)، لقيامهم بإنزال "الأغنام" خاصتهم بالأرض الزراعية الخاصة بالمُبلغ وشقيقه وإتلاف محصول القمح، وإستيلائهم على جزء من قطعة الأرض المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 4 من المتهمين، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم تسليم المُبلغ لكامل أرضه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

 

 

 


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