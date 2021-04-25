اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 04:49 ص
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أكثر من نصف سكان بريطانيا حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص
أكثر من نصف سكان بريطانيا حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا
أ ش أ

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أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، امس السبت، أن أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة قد حصلوا بالفعل حتى الآن على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.
 
وأضافت الشبكة أن عدد التطعيمات الأولية يبلغ 33 مليونًا و508 آلاف و590، مشيرة إلى أن عدد السكان الإجمالي يُقدر بحوالي 66 مليونًا و796 ألفًا و807 أشخاص.
 
وأوضحت "سكاي نيوز" أن 119 ألفا و953 جرعة أولية تم حقنها أمس الجمعة بينما تلقى 448 ألفًا و139 شخصًا جرعة ثانية، مشيرة إلى أن هذا يعني أن 12 مليونًا و71 ألفًا و810 أشخاص قد تم تحصينهم بالكامل الآن.

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كورونا فى بريطانيا

لقاح كورونا

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