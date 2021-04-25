أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين واقتصار الصلوات على رجال الدين.. صور

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف "المطرانية" بمشاركة آباء الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة بالإيبارشية وبدون حضور شعبي.

كما ترأس الأنبا اسفطانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا قداس أحد الشعانين بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين بمدينة سمسطا بحضور 25% طبقا لمساحة الكنيسة وحصولهم على دعوات حضور ووسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة والتباعد اجتماعى وارتداء الكمامات.

كانت إيبارشية السيدة العذراء ببنى سويف فى اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها لدعم جهود الدولة المصرية فى مجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد.

وقرر الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وتوابعها وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس تعليق كافة الصلوات بالكنائس بما فيها القداسات الإلهية اعتبارا من السبت الماضى 17 أبريل لمدة 3 أسابيع، كما اعتذرت الإيبارشية عن أى استقبالات رسمية وشعبية مساء يوم العيد وصباح يوم العيد لسلامة الجميع وخاصة مع الارتفاع الكبير فى عدد من الإصابات خلال الموجة الثالثة لوباء كورونا المستجد.



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين



أسقف بنى سويف يترأس قداس أحد الشعانين