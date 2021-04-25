أسعار سيارات "إم جي ZS" للعام 2021 في مصر خلال ابريل الجاري

كتبت : أمانى سمير

تأتي السيارة «إم جي ZS» للعام 2021، بثلاث فئات في مصر وهي كالاتي :

Classic 260 ألف

Comfort 275 ألف

Luxury 293 ألف

أبرز المواصفات :

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات «إم جي ZS» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان، ومنها “وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات، هي: “جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء ماتيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث)، وغيرها”.

تقدم سيارات «MG ZS» الفئة الثانية، بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها “وسائد هوائية جانبية، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما دعكت بعدد 6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة) وغيرها”.

دعمت طرازات «إم جيZS» الفئة الثالثة، بالمواصفات ووسائل الأمن والسلامة “الوسائد الهوائية الامامية والجانبيه، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكتروني “ESP”، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “مثبت سرعة، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وقضبان سقف، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء – أتوماتيك”.

ودعمت بنظام ترفيهي، مكون من “نظام صوتي مكون من عدد 6 سماعات (مكبرات للصوت) ، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة، وغيرها”.