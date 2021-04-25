اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 25-4-2021

الأحد، 25 أبريل 2021 05:29 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 25-4-2021 الذهب والعملات
كتبت ريهام الباشا

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سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 25-4-2021، استقرارا أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.54 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
 

دولار أمريكى (USD)
 

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)
 

1 يورو يسجل  4.54 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)
 

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.77 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)
 

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)
 

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.42 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

​ سعر الذهب عيار 24
 

بنحو 214.42 ريال بما يعادل  57.17$

سعر الذهب عيار 22
 

بنحو 196.55 ريال  بما يعادل  52.40$

سعر الذهب عيار 21
 

بنحو 187.62 ريال  بما يعادل  50.02$

سعر الذهب عيار 18
 

بنحو 160.82 ريال  بما يعادل  42.88$

سعر الذهب عيار 14
 

بنحو 125.08 ريال  بما يعادل  33.35$

سعر الذهب عيار 12
 

بنحو 107.21 ريال بما يعادل  28.58$

سعر أوقية الذهب
 

بنحو 6,668 ريال بما يعادل  1,778$

سعر جنيه الذهب
 

بنحو 1,501 ريال بما يعادل 400.18$

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 214,421 ريال بما يعادل 57,167$


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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