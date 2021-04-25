اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 01:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق معلنة بدء قداس أحد الزعف.. صور

الأحد، 25 أبريل 2021 12:51 م
أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق معلنة بدء قداس أحد الزعف.. صور قداس أحد الزعف
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس أحد الزعف احتفالا بذكرى دخول المسيح أورشليم، ليبدأ بذلك أسبوع الآلام الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

وبدأ موكب الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهى، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسى الذى ينتهى بهيكل الكنيسة.

ورنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "أوصنا فى الأعالى" التى تحتفى بدخول المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس أحد الزعف.

وفى سياق متصل، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بأحد الزعف بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدمن سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.

قداس أحد السعف
قداس أحد السعف

 

أحد السعف
أحد السعف

 

قداس أحد السعف
قداس أحد السعف

 

قداس أحد السعف
قداس أحد السعف

 


الكنيسه الاسقفيه

جمعه الآلام

سبت النور

احد الشعانين

احد الزعف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحتفل به الكنيسة 25 أبريل.. كل ما تريد معرفته عن أحد الشعانين

الخميس، 22 أبريل 2021 08:00 ص

بابا الفاتيكان في أحد الشعانين: الشيطان يستغل جائحة كورونا لبث الريبة والشك

الأحد، 28 مارس 2021 05:07 م

كنيسة القيامة بالقدس تفتح أبوابها لاستقبال المصلين فى أحد الشعانين

الأحد، 28 مارس 2021 02:24 م

البابا تواضروس يترأس قداس "أحد الشعانين" من دير الأنبا بيشوى دون حضور شعبى

الأحد، 12 أبريل 2020 08:43 ص

فى زمن كورونا.. كنيسة بنما تقيم قداس "أحد الشعانين" بهليكوبتر.. فيديو وصور

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة