اليوم السابع
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أبو الغيط يعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب"

الأحد، 25 أبريل 2021 04:01 م
أبو الغيط يعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" أبو الغيط
(أ ش أ)

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بعث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء لوزير خارجية العراق فؤاد حسين، للتعزية فى ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
 
وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية - فى بيان اليوم الأحد، أن أبو الغيط، أرسل برقية عزاء إلى فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، حيث عبر عن صادق مواساته لعموم الشعب العراقى فى سقوط عددٍ من الضحايا إثر حريق نشب فى مستشفى ابن الخطيب ببغداد، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.
 
وكان نحو 82 شخصا قد لقوا مصرعهم، وأُصيب 110 آخرون جراء اندلاع حريق فى المستشفى إثر انفجار أنابيب الأكسجين.

ابو الغيط

الجامعه العربيه

بغداد

العراق

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حريق مستشفى

حريق مستشفى فى العراق

حريق مستشفى ابن الخطيب

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