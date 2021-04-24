اليوم السابع
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السبت، 24 أبريل 2021 02:54 ص
خالد صلاح
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75 ألف مصل يؤدون "التراويح" في رحاب الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية

السبت، 24 أبريل 2021 02:00 ص
75 ألف مصل يؤدون "التراويح" في رحاب الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية المسجد الاقصى
أ ش أ

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 أدى نحو 75 ألف مصل، امس الجمعة، صلاتي العشاء وقيام الليل "التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة.
 
وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن 75 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الوصول إلى الأقصى المبارك.
 
واحتشد آلاف المقدسيين في الساحة المقابلة للمسجد الأقصى، للتنديد بجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.

المسجد الاقصى

رمضان

التراويح

الاحتلال الاسرائيلى1

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