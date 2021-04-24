‏ننشر أسماء المصابين بحادث أتوبيس طريق " برنيس – الشلاتين" بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل " اليوم السابع" علي أسماء المصابين والمتوفي الوحيد في حادث أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بطريق "برانيس - الشلاتين"، جنوب محافظة البحر الأحمر.

والمصابين في الحادث هم، سعيد محمد مصطفى - 34 سنة - قنا، وسيد أبوبكر سيد - 40 سنة - سوهاج، وأحمد عزالدين محمد - 26 سنة - القصير، أحمد حمدان الشامى - 38سنة - مرسى علم، ومحمد فتحى حسين - 35 سنة - القصير، وحامد محمد على - 42 سنة - القصير، وأبو المعارف عبداللطيف أبو الفضل - 40 سنة - الأقصر، ومحمد جلال محمد - 26، وهمام ضيف أبو الريس - 52 سنة - سوهاج، وإبراهيم عبادى اسماعيل - 43 - قنا، وعبد الراضى على عابد - 45 سنة - قنا، ومحمد حسام عبدالرحيم - 29 سنة - قنا، وحمادة خضرى أحمد 45 سنة - قنا، ومحمود رفعت عبد الفتاح - 32 سنة - قنا، وعلى جادالكريم على - 46 سنة - قنا، ومحمود عمر شاذلي - 38 سنة - القصير، ومحمد عبد السميع حسن - 54 سنة - مرسى علم، وأحمد محمد سيد - 37 سنة - القصير".

وأكد مصدر طبي أن الحالات ما بين متوسطة وخطيره، مؤكدًا أنه يتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وجاري تجهيز غرف عمليات تحسبًا لحدوث مضاعفات للمصابين.

كان شخص قد لقى مصرعه، بينما أصيب 18 آخرين، فى انقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالكيلو 15 طريق برنيس - الشلاتين، تم نقل المصابين بمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى جنوب البحر الأحمر وتحديد بالكيلو 15، وتم الدفع بـ12 سيارة إسعاف من التمركزات القريبة من مكان الحادث .

وتبين فور وصول سيارات الإسعاف، مصرع عبدالحميد محمد على 50 سنة، مقيم مدينة الشلاتين، وأصيب فى الحادث 18 آخرين بإصابات متفرقة تم نقلهم جميعا لمستشفى الشلاتين المركزى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة.