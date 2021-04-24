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ولى عهد أبو ظبى يشيد بدور مصر المحوري والراسخ للأمن والاستقرار في المنطقة

السبت، 24 أبريل 2021 08:34 م
ولى عهد أبو ظبى يشيد بدور مصر المحوري والراسخ للأمن والاستقرار في المنطقة السيسى والشيخ محمد بن زايد
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
 
من جانبه، أشاد ولي العهد الإماراتي بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مؤكداً الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (1)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (2)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (3)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (4)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (5)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (6)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (7)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (8)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (9)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (10)
 
السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد (11)

 


السيسي

محود بن زايد

مصر والامارات

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