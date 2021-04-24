وكيل تموين الأقصر: توريد 1131 طن قمح لصومعة أرمنت وبنكر إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل فى موسم توريد القمح للشون والصوامع المختلفة بمحافظة الأقصر، حيث تم خلال موسم توريد القمح في محافظة الأقصر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى وحماية العاملين بالشون والصوامع، وتم توريد 1131.272 طن لصومعة أرمنت وبنكر إسنا حتى الآن.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الأيام الماضية بلغت نسبة التوريد حتى الآن 3.3%، من إجمالى السعة التخزينية للمحافظة، بإجمالى توريد 1131.272 طن قمح للشون والصوامع، حيث أنه يتم توريد القمح والحصاد للموسم الجديد، بصومعة أرمنت وبنكر إسنا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لبدء العمل فى توريد القمح فى شون وصوامع المحافظة، بسعة تصل لحوالى 34 ألفا و100 طن، حيث تم البدء فى استلام المحصول منتصف أبريل الجاري، حيث إن السعة التخزينية تشمل 20 ألف طن لبنكر إسنا، و5 آلاف طن لشونة بنكر إسنا، وألف و100 طن لخليات صومعة أرمنت، و5 آلاف طن فى شونة أرمنت، موضحاً إنه يتم تجهيز كافة الشون والصوامع عبر مكافحة الحشرات وعمل الاستعدادات اللازم للوقاية من كورونا والإجراءات الاحترازية داخلها عبر التعقيم والتطهير وغيرها.

وأكد الدكتور تامر صلاح، أنه سيتم مع بدء موسم توريد محصول القمح أن يتم تشكيل اللجنة السنوية بقرار من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، كما يتم إصدار تكليفات إلى كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان.

حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح، وذلك لتأمين عملية توريد القمح واتخاذ كافة الاستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الأقماح وحمايتها مع عدم الإخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، موضحاً أنه يقتصر تسويق المحصول لصالح الهيئة العام للسلع التموينية على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى، حيث تتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة وذلك بمواقعها التخزينية.