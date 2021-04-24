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وفد منظمة التجارة البحرية الهندية يتفقد طاقم السفينة الجانحة "إيفرجيفن"

السبت، 24 أبريل 2021 06:11 م
وفد منظمة التجارة البحرية الهندية يتفقد طاقم السفينة الجانحة "إيفرجيفن" السفينة الجانحة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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تفقد اليوم وفد من منظمة التجارة البحرية الهندية طاقم السفينة البنمية "إيفرجيفن"، المحتجزة بمنطقة بحيرات الإسماعيلية، بعد أن تم التحفظ على السفينة بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث. 

وتعد الزيارة اليوم هى الأولي من نوعها للطاقم الهندي بعد تعويم السفينة وقطرها من منطقة الجنوح إلي منطقة البحيرات قرب مدينة فايد.

وسمحت هيئة قناة السويس لاثنين من الطاقم الهندي بمغادرة السفينة في الأسبوع الماضي بسبب ظروف شخصية.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان لها في وقت سابق أنها لا تدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا إلي السماح بمغادرة فردين من طاقم السفينة المحتجزة بعد تدخل السفير الهندي، مؤكدًا تعرضهم لظروف خاصة، مشيرًا إلي أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.


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