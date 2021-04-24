وزير خارجية كندا يشارك فى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع مايو المقبل

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أعلنت الحكومة الكندية مشاركة وزير الخارجية مارك جارنو في الاجتماع الشخصي الأول لوزراء الخارجية والتنمية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن بالمملكة المتحدة، في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل.

وكان وزير خارجية كندا مارك جارنو، قد اكد أهمية تشكيل حكومة لبنانية فى أسرع وقت ممكن، وأن تعمل تلك الحكومة بفعالية على تطبيق الإصلاحات التى يطالب بها الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الكندى مع نظيره اللبنانى شربل وهبه، جرى خلاله التأكيد على عمق الصداقة والتعاون الدائم بين البلدين، ووقوف كندا الثابت إلى جانب لبنان فى هذه الظروف الصعبة التى يجتازها، وذلك بحسب بيان عن وزارة الخارجية اللبنانية.