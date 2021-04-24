وزير النقل: تنفيذ مشروع عملاق لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية

كتب محمد صبحى

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم، لمتابعة خطة التطوير والإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضروة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتجديد الشامل لأسطول عربات الركاب، وعدم سير أي عربة قديمة على الخطوط بنهاية 2021 . وتفقد الوزير ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين عربات الدرجة الثالثة، والتي تشمل إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

كما تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة، وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة، ووجه بضرورة الاهتمام بضبط الجودة وأن تكون كافة الأعمال على أعلى مستوى، لإحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية مشيرا الى أن الخطة تشمل الي جانب تطوير الاسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب ضمن العقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية والتحالف الروسي المجري، والتي وصل منها حتى الآن 301 عربة، وكذلك التعاقد على توريد عدد 6 قطارات جديدة مع تالجو الإسبانية العالمية.



وفي لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة؛ كد وزير النقل على الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضي بإعتبارها عصب التأمين الفني للعربات مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بعدم سير اي عربة قديمة على خطوط السكك الحديدية بنهاية ديسمبر 2021 وان تكون كافة العربات بالخطوط المختلفة اما عربات جديدة او مجددة وهو ما يتطلب ان يكون العمل على مدار الساعة وان يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى.



مضيفاً أنه تعهد عندما تولي حقيبة وزارة النقل امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بان تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين وذلك بسواعد ابنائها لافتاً الى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشمل خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الاشارات والتطوير الشامل للورش بالاضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري لافتا الى عدم تخريد اي عربة سكة حديد الى في حالة عدم الصلاحية الفنية لها وعدم قابليتها للتطوير والتجديد مشيرا الى تنفيذ مشروع عملاق لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط كما تم وضع خطة لازدواج الخطوط المفردة وتحديث نظم الاشارات بها.



ثم تطرق الوزير الى تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتقفيف العنصر البشري عن طريق الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية وكذلك تطوير كافة مستشفيات السكة الحديد وإمداد الورش المختلفة بعربات إسعاف للارتقاء بالمنظومة الطبية للعاملين بالسكة الحديد كما أكد الوزير على الاستفادة من كافة العاملين ذوي الخبرات في قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي



منوهاً الى انه تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديديه لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءه وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانويه العامه ومن المخطط تخريج اول دفعه من هذا المعهد العام الحالي كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديده تماما تضمن الحصول على افضل العناصر المتقدمه حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديده من المهندسين بالكليه الحربيه اما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على اعلى مستوى.



وأشار الى انه تم وضع آلية لعدد من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لكافة طوائف التشغيل مشيرا الى أهمية عمل لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة مؤكدا على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والعمل على زياد إنتاجية الورشة خاصة وان الدولة وفرت كافة الإمكانات لتحقيق التطوير الشامل للسكك الحديدية.



واكد الوزير على اهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد علي تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات و بناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على احدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لاسطول الوحدات المتحركة مشيراً الى ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص لمساعدة هيئة السكك الحديدية في الانتهاء من تطوير وإعادة تاهيل وتجديد كافة أسطول العربات بالسكة الحديد قبل نهاية العام الجاري. مشيرا إلى تحويل ورش كوم ابوراضي الى شركة صناعات السكك الحديدية بكوم أبوراضي.

