اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأطفيح والصف

السبت، 24 أبريل 2021 09:04 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأطفيح والصف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
كتب ـ على عبد الرحمن

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يجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية بالمحافظة ظهر اليوم، لمتابعة بعض المشروعات التنموية المنفذة فى إطار البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بمركزى اطفيح والصف.
 
ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بتفقد معالجة الصرف الصحى بقرية مسجد موسى بأطفيح والمقر الإدارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة لمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح، كما تتضمن الجولة أيضا متابعة إنشاء مجمع حكومي بمدينة الصف ومحطات صرف صحي بعزبة السلام والصف البلد وتفقد مشروع إنشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى.
 
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع أجهزة الوزارة والمحافظين أولاً بأول كافة تطورات الموقف التنفيذى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك عبر زيارات وجولات قام بها خلال الفترة الماضية بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.
 
وقال شعراوى، إن نتائج عملية المتابعة حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل الجارى تشير إلى أنه تم بدء التنفيذ فى الـ51 مركزا المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافى حيث يجرى التنفيذ الفعلى لـ 1136 مشروعا فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84 % من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية)، فيما يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزا للتنفيذ.
 
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن أغلب المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ الفعلى على أرض الواقع تتركز بقطاعى الصرف الصحى والتعليم، و انقسمت المشروعات الجارية حالياً إلى 656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021 بالإضافة إلى استكمال 480 مشروعا.
 
 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة بأطفيح

اخبار التنمية المحلية

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