وزيرة الداخلية الإيطالية تؤكد ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات مع ليبيا

وكالات

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، امس الجمعة، اعتماد بلادها لاستراتيجية واسعة ومتكاملة في العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية الإيطالية أن ذلك جاء خلال لقائها بروما مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، حيث أكدت لامورجيزي للمنقوش "أنا على ثقة من مقدرتكم على إكمال مهمتكم بنجاح، ومن جانبنا، سنواصل دعمكم على هذا المسار كما فعلنا دائمًا"، مؤكدة رغبة إيطاليا في تكثيف برامج التعاون والاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع أتاح الفرصة، وأيضا في ضوء الزيارة الأخيرة لوزيرة الداخلية إلى طرابلس، لتحليل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كتلك المتعلقة بتدفقات الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة التنظيمات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين.