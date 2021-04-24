والد كيم كارديشان "المتحول جنسياً" ينافس على منصب "عمدة كاليفورنيا"

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت الناشطة المتحولة جنسياً كايتلين جينر، التي كانت قبل عملية التحول والد نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشان، اعتزامها الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، أمام الحاكم الديمقراطي الحالي جافين نيوسون، والذي من المحتمل أن يخوض انتخابات إقالة وشيكة ‏في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لمجلة بوليتيكو الأمريكية.

وكتبت جينر على تويتر يوم الجمعة: "أنا هنا! كاليفورنيا تستحق القتال من أجلها"، وقدمت جينر التي ‏ظهرت لسنوات في برنامج تلفزيون الواقع "اللحاق بعائلة كارداشيان" أوراقًا للترشح لمنصب الحاكم، كما ‏وظفت العديد من قادة الحزب الجمهوري المعروفين لإرشادها في الانطلاق في حملة سياسية.‏

وجينر ، الناشطة المتحولة جنسيًا ، ستكون أبرز المشاهير الذين يدخلون السباق ، الذي اجتذب بالفعل ‏مجموعة من السياسيين التقليديين والشخصيات غريبة الأطوار.‏

وبحسب ما ورد تشاورت جينر، مع العديد من المستشارين الذين عملوا مع دونالد ترامب، وبعد أن دعمت ‏في البداية ترشح ترامب للرئاسة، غيرت وجهات نظرها بشأن هجمات إدارته على حقوق المتحولين ‏جنسيا، ومع ذلك، فإن خبرتها المحدودة تحد من فرصها في الفوز بالولاية.‏

وقال جوشوا سبيفاك ، الزميل البارز في معهد هيو إل كاري للإصلاح الحكومي الذي يدرس الانتخابات: "إن ‏تشغيل كايتلين جينر يبدو ، في أحسن الأحوال ، حيلة دعائية ، وفي أسوأ الأحوال وسيلة لجمع الأموال من ‏المؤيدين الجمهوريين". ‏

وكتبت جينر، في إعلانها: "كانت كاليفورنيا موطني منذ ما يقرب من 50 عامًا. لقد أتيت إلى هنا لأنني كنت ‏أعرف أن أي شخص ، بغض النظر عن خلفيته أو مكانته في الحياة ، يمكنه تحويل أحلامه إلى حقيقة .. ‏لكن خلال العقد الماضي ، رأينا بصيص الدولة الذهبية يتضاءل بفعل حكم الحزب الواحد الذي يضع ‏السياسة على التقدم والمصالح الخاصة على الناس ونحتاج إلى قائد نزيه يتمتع برؤية واضحة."‏

وتم الإبلاغ عن الأخبار، التي تفيد بأن جينر تفكر في تولي منصب الحاكم لأول مرة في وقت سابق من هذا ‏الشهر من قبل صحيفة اكسيوس ، والتي استشهدت في ذلك الوقت بثلاثة مصادر قريبة من الوضع.‏

ولم يرد ممثلو عائلة كارداشيان على الفور على طلبات التعليق.