نيابة مكافحة الإرهاب فى فرنسا تتولى التحقيق في مقتل شرطية في هجوم بالسكين بضاحية باريس

أ ش أ

أعلنت نيابة فرساي بفرنسا أن رجلا قتل شرطية بالسكين في مركز شرطة مدينة رامبوييه الواقعة على بعد 60 كلم من العاصمة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به قد قتل.

وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في "اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية".