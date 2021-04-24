اليوم السابع
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نيابة مكافحة الإرهاب فى فرنسا تتولى التحقيق في مقتل شرطية في هجوم بالسكين بضاحية باريس

السبت، 24 أبريل 2021 03:00 ص
نيابة مكافحة الإرهاب فى فرنسا تتولى التحقيق في مقتل شرطية في هجوم بالسكين بضاحية باريس الشرطة الفرنسية
أ ش أ

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أعلنت نيابة فرساي بفرنسا أن رجلا قتل شرطية بالسكين في مركز شرطة مدينة رامبوييه الواقعة على بعد 60 كلم من العاصمة الفرنسية. وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به قد قتل.

وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنها تولت التحقيق في "اغتيال شخص له سلطة عامة في إطار عمل إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية".

وكان مصدر قضائى فرنسى بحسب وسائل إعلام غربية، قال إن الرجل الذى طعن موظفة إدارية بالشرطة الفرنسية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه قرب باريس اليوم الجمعة هتف خلال الهجوم قائلاً: "الله أكبر".

وكانت إذاعة "أوروبا 1"، أفادت الجمعة، بتعرض الشرطية الفرنسية للطعن عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه، وهي بلدة تقع على بعد 57 كيلومتراً جنوب غربي باريس. وذكرت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" أن الشرطية توفيت متأثرة بإصابتها. وأضافت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه.

 

 


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