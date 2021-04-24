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اليوم ال 13 لشهر رمضان..

نشاط رياح وأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

السبت، 24 أبريل 2021 12:41 م
نشاط رياح وأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا طقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة ، و يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .
 
 
وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد ، وأتربة عالقة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد .
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 19 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 28 

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