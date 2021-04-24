نشاط رياح وأجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان المعظم ، حيث يشهد ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة ، و يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد ، وأتربة عالقة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 16 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 19 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 35 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 28