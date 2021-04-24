ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار في المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب بأحد العقارات السكنية، بمنطقة المندرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى العقارات بشارع النبوي المهندس بالمندرة القبلية دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، وقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى دون وقوع أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، واخطرت النيابة التحقيقات.