نادى السينما يعرض اليوم 4 أفلام ضمن الاستعدادات لمهرجان الإسماعيلية السينمائى.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

يعرض نادى سينما الإسماعيلية، اليوم السبت، 4 عروض سينمائية، ضمن استعدادات فاعليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، فى تمام الثامنة والنصف مساءً.

من جانبه، قال المخرج محمد محمدين، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، إنه من المقرر عرض 4 أفلام عالمية، والتى سبق وأن حصلت على عدد كبير من الجوائز فى المهرجانات المختلفة، على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية، وهى فيلم my life i don't want، فيلم Assia، فيلم Sinir، فيلم Analysis Paralysis.

وتابع السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومى للسينما، استعدادات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، من خلال إجراء جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها الناقد السينمائى عصام زكريا، رئيس المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للفعاليات، لمناقشة الاستعدادات النهائية لإقامة الدورة الـ 22 ، والمقرر اقامتها 19 مايو المقبل على مدار أسبوع.

وتضمنت الجولة، زيارة هيئة قناة السويس، وديوان محافظة الإسماعيلية ولقاء مع أعضاء لجنة الإسماعيلية المنظمة للمهرجان المخرج محمد محمدين وحنان الضبع، لمناقشة الترتيبات النهائية للمهرجان.

وأضاف الباسوسي، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر إقامة حفل الافتتاح فى ساحة عرض ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، يتم تجهيزها بأحدث أنظمة العرض والصوت، مشيرًا إلى استبدال قاعة قصر ثقافة الإسماعيلية المغلقة بمكان مفتوح جيد التهوية لإقامة حفل الافتتاح، فى إطار حرص اللجنة المنظمة للمهرجان على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشان مكافحة جائحة كورونا، مع تطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعى ومعايير الصحة والسلامة لضيوف المهرجان التى تحددها الجهات المعنية لمكافحة انتشار الفيروس المستجد.



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