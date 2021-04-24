مياه المنوفية تنظم دورة تدريبية للعاملين عن معالجة المياه وإعادة استخدامها

المنوفية - محمود شاكر

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 18-4-2021 حتى 22-4-2021 ، تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكترونى مع التدريب النمطى ضمن الخطة الداخلية للشركة .

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى وصقل مهارات العاملين والتى شملت تنفيذ دورة تدريبية عن معالجة وتداول الحماة وإعادة استخدام المياه المعالجة أونلاين للكيميائيين للتعرف على خصائص مياه الصرف الصحى المعالجة ومشاكل استخدامها وخصائص ومكونات الحماة وطرق معالجتها .

وذكر نجيب أن الخطة التدريبية شملت تنفيذ دورات تدريبية عن الدفاع المدنى والحماية المدنية بمقر مركز تدريب إدارة الحماية المدنية بشبين الكوم ، وكذلك دورة تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات .

وذكرت منى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية ، أنه تم تدريب فنى تشغيل صرف على أخطار التعامل مع الكيماويات للتعرف على كيفية تداول وتخزين الكلور والمواد الخطرة ومعرفة الغرض من استخدم الكيماويات والتعامل مع الكلور والوقاية من مخاطرة .

وأضافت القفل، أنه تم تدريب عدد من المحلين على كيفية قياس المياه وأنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التى تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد.