مغارة على بابا.. سيد خاف من خسارة التجارة ودفع مليوني جنيه لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة حقوقه، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أملاً فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، إلا أنهم وجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سراب فى بئر الاحتيال.

"الحلقة الثانية عشر"

وفى الحلقة الثانية عشر من برنامج " مغارة على بابا"، يقول سيد محمد، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع مبلغ 2 مليون و 300 ألف جنيه، حصيلة عمل 20 عام، موضحاً أنه استمر مع المستريح لمدة عامين وفجأة لم يجدوا المستريح وعلموا أنه سافر لخارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "خوفت من التجارة والخسارة، حطيت شقى 20 سنة وشقى ولادى وبناتى، وملقتش حاجة أنا عايز حقى وحق ولادى، مش عايز غير شقى عمرى اللى دفعته بس، اللى خد الفلوس سافر ومش عارفين نعمل أي".