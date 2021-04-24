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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا.. صور

السبت، 24 أبريل 2021 05:37 م
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا.. صور مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
 
 
وقام رجال الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة بسرعة تقديم جميع الخدمات لأولى رحلات شركة TRADE AIR القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالاجراءات الوقاية المتبعة أثناء تقديم الخدمة.
 
مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا (1)
مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا 

مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا (2)
مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا 

مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا (3)
مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا 

مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا (4)
مطار الغردقة يستقبل أولي الرحلات السياحية القادمة من سلوفينيا

 


مطار الغردقة الدولي

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