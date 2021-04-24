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مصر تدين أعمال العنف والتحريض لجماعات يهودية متطرفة فى القدس

السبت، 24 أبريل 2021 01:54 م
مصر تدين أعمال العنف والتحريض لجماعات يهودية متطرفة فى القدس سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت أعمال العنف والتحريض التى قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة فى القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

 

وأعربت مصر عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان المُعظم، مؤكدةً ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين فى الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم.

 


مصر

فلسطين

جماعات يهودية متطرفة

القدس

أخبار فلسطين

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