مصرع 7 أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى بالشرقية

لقى 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى، بطريق القاهرة الأوسطى، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، بطريق القاهرة الأوسطى، نطاق مركز بلبيس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى، وانقلاب السيارة النقل، وأسفر الحادث عن مصر خمسة أشخاص من مستشفى السيارة الملاكى أسرة مكونة من أبوين وطفلين وعم الطفلين، مقيمين الساحل، ومصرع شخصين من مستشفى السيارة النقل، مقيمين كوم حمادة البحيرة، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ بقسم الحماية المدينة، لاستخراج الجثامين من السيارة الملاكى، بعد انقلاب السيارة النقل أعلاها.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتم أثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى نيابة مركز بلبيس، برئاسة كريم عبد الكريم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية،التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.