مصرع طالب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية طحانوب، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع طالب بكلية الطب أثناء عبور شريط السكة الحديد أمام القرية، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من النجدة بمصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد أمام قرية طحانوب بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد السيد محمد مأمور مركز شبين القناطر والمقدم محمد شديد رئيس مباحث المركز، تبين مصرع "أحمد. ع" طالب بكلية الطب، ومقيم طحانوب أثناء عبور شريط السكة الحديد بعد أن صدمه القطار، ما أدى إلى مصرعه فى حال، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء التشريح.