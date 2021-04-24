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مصرع أمين شرطة بطلق نارى خلال فض مشاجرة بشبرا الخيمة

السبت، 24 أبريل 2021 10:50 م
مصرع أمين شرطة بطلق نارى خلال فض مشاجرة بشبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي أمين شرطة، مصرعه أثناء فحص بلاغ بنشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص، تبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد النجار مأمور قسم أول شبرا الخيمة، وجود مشاجرة بين "ا .ا.ع" 32 سنة ومقيم بمنطقة بيجام بدائرة القسم، سبق اتهامه في 8 قضايا" سرقة بالإكراه، وسلاح ناري دون ترخيص مع طرف آخر "جيران".

ولدى فض المشاجرة، أطلق المتهم النيران من سلاح فرد خرطوش أصابت "شرف ف" 52 سنة أمين شرطة مباحث أول شبرا، وتم نقل الجثة للمستشفى، وضبط المتهم والتحفظ على السلاح النارى، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.


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امن القليوبية

امن شرطة

فض مشاجرة

شبرا الخيمة

مديرية امن القليوبية

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