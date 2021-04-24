اليوم السابع
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مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض.. فيديو وصور

السبت، 24 أبريل 2021 11:25 ص
مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض.. فيديو وصور مشغولات تراثية من سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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عادت مشغولات قديمة من تراث يوميات بدو سيناء للحياة، بعد أن أحضرها متطوعون ليشاهدها الجمهور فى معرض بجامعة العريش فى إطار الاحتفالات بذكرى عيد تحرير سيناء الـ39 والعيد القومى للمحافظة.

وتضمنت المشغولات المعروضة مشغولات نحاسية تمثل أدوات الطبخ والمعيشة اليومية عند بدو سيناء فى الماضى، ومشغولات خشبية تستخدم فى الزراعة والحصاد، وأخرى صخرية تستخدم فى الطحن إلى جانب المشغولات الفخارية المستخدمة فى نقل المياه والطبخ وغيرها .

وقالت "سوسن حجاب" رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية المتطوعة بعرض هذه المقتنيات التراثية، لـ " اليوم السابع "،  انها مشغولات كانت تعرض فى متحف التراث السيناوى التابع لجمعية التراث، مشيرة إلى أن هدف عرضها ان يتعرف الجيل الجديد من الأبناء الطلبة بالجامعة والجمهور كيف كان يعيش آباؤهم واجداهم فى الماضى بمشغولات عملية يشاهدونها على الطبيعة والتى بعضها يعود لمئات السنين، وأخرى من حقب زمنية قريبة ولكنها تحمل روح الماضى .

وأضافت أن المعروضات تمثلت فى مشغولات تستخدم فى كل يوميات الحياة فى المنازل وفى أماكن حرث الأرض ، ولوحات مشكلة تبرز عادات جلسات القضاء العرفى ومنتجات الخوص وغيرها .

وقالت مسؤولة المعرض ،إنها فوجئت بكم الإقبال من الجمهور على مشاهدة هذه المشغولات، وحرص الابناء الشباب على التقاط الصور التوثيقية لها وهو ما يؤكد نجاحها.

وقالت نثمن اهتمام جامعة العريش بفتح المجال أمام المتطوعين لعرض مقتنيات التراث النادرة حتى تبقى خالدة فى ذاكرة الأجيال الجديدة .

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (1)
 

 

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (2)
 

 

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (3)
 

 

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (4)
 

 

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (5)
 

 

مشغولات تراثية من سيناء تعود للحياة فى احتفالات ذكرى تحرير الأرض (6)
 

شمال سيناء

ذكرى تحرير سيناء

تراث سيناء

قبائل سيناء

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