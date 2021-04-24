مديرية أمن سوهاج : إغلاق 40 مقهى ومحل مخالف وتحصيل 28350 جنيه غرامة عدم إرتداء كمامة صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، أستهدفت المقاهى المخالفة، التي تقوم بعرض النرجيلة داخلها، وكذلك المواطنين الغير مرتدين للكمامة بالأماكن العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جاءت الحملة، بمتابعه من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وترأسها جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، والرائد محمد عبدالسلام ، رئيس مباحث المراغة، وأسفرت جهود الحملة اللية عن ضبط 56 شيشه بإجمالى 13 قضية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وعمل المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة، في إطار تنفيذ جهودها لضبط المواطنين الغير مرتدين للكمامة بالأماكن والمواصلات العامة عن ضبط 567 مخالفة، قاموا جميعا بسداد الغرامة المقررة 50 جنيه بإجمالى 28350 جنيها.

وأنهت الحملة، أعمالها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على المحال المخالفة بعدم الغلق في الموعد المقرر، وتم غلق " 27 " محل تجاري بأنشطة مختلفة بنطاق المديرية وتم إغلاق " 13 " مقهي مخالف، تم إتخاذ كافة التدابير الأمنية للازمة أثناء تنفيذ الحملة مع التشديد من خلال النصح والإرشاد للمواطنين بضرورة إرتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الإحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من أجل سلامتهم وسلامة ذويهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.



حملة أمنية على المقاهى بمركز المراغة سوهاج (2)



حملة أمنية على المقاهى بمركز المراغة سوهاج (3)



حملة أمنية على المقاهى بمركز المراغة سوهاج (1)



ضبط كميات من النرجيله بالمقاهى المخالفة (2)



ضبط كميات من النرجيله بالمقاهى المخالفة (3)



ضبط كميات من النرجيله بالمقاهى المخالفة (1)



اغلاق وتشميع المقاهى والمحلات المخالفة (2)