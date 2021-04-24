اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد: تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين قدرة 25 ميجا

السبت، 24 أبريل 2021 02:01 م
محافظ الوادي الجديد: تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين قدرة 25 ميجا اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لرفع كفاءة المحطة واستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة والتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.
 
وقال المحافظ إن هذا الدعم فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في دعم قطاع الكهرباء لاستيعاب المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالوادي الجديد. 
 
ومن جانبه، أكد المهندس محمد كامل مدير عام قطاع شبكات الكهرباء، أن قدرة المحولين تبلغ 25 ميجا فولت امبير لكل منهما، لتصل قدرة المحطة بعد التدعيمات الاخيره إلى 250 ميجا فولت امير بدلامن من 190ميجا فولت أمبير.

كهرباء الوادى الجديد

محطه محولات مركز بلاط

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة