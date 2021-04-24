محافظ الوادي الجديد: تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين قدرة 25 ميجا

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لرفع كفاءة المحطة واستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة والتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن هذا الدعم فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في دعم قطاع الكهرباء لاستيعاب المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية بالوادي الجديد.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد كامل مدير عام قطاع شبكات الكهرباء، أن قدرة المحولين تبلغ 25 ميجا فولت امبير لكل منهما، لتصل قدرة المحطة بعد التدعيمات الاخيره إلى 250 ميجا فولت امير بدلامن من 190ميجا فولت أمبير.