محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد للنيابة العامة ويؤكد مستمرون فى مكافحة الفساد

المنوفية - محمود شاكر

أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، ثلاث وقائع فساد كبرى للنيابة العامة لإعمال شئونها، لافتا إلى أنه سيتم ملاحقة كل من يتورط فى وقائع فساد وسيتم الضرب بيد من حديد على كل يد فاسدة تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا على المال العام.

حيث أحال المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية المسئولين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بشبين الكوم للنيابة العامة، لوجود مخالفات مالية تخطت حاجز الـ 16 مليون جنيه ، نظير مخالفة القائمين على الشركة للقانون وقيامهم بإهدار مال الجمعية وتربيح الغير من المشاركين معها واستيلاء بعض موظفى الجمعية على مبالغ مالية بدون وجه حق ، وتلاعب آخرين فى الدفاتر المحاسبية للجمعية بعمل تسويات وهمية دون مؤيدات لها بهدف إظهار أرصدة وهمية على بعض الجهات الحكومية بهدف ضبط الأرصدة بالموازنة عن عامى 2017/2018 للتغطية على مبالغ تم الاستيلاء عليها ، وكذا تحرير إيصالات توريد نقدية وهمية وقيام المسئولين بالإدارة التجارية بالجمعية باستخدام فواتير بيع صورية منسوب صدورها لإحدى شركات تجارة الجملة حال عدم صدورها من تلك الشركة وقيام المسئولين بالجمعية بصرف مكافآت لبعض من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى بدون وجه حق بالمخالفة لقانون الجمعيات الاستهلاكية .

كما أحال محافظ المنوفية ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية المختصين بشركة صيانة الآليات للنيابة العامة لوجود مخالفات مالية بالغة الجسامة من خلال فحص أعمال الموردين المتعاملين مع الشركة عن عامى 2019/2020 ، ومدى استيفاء ملفاتهم والوقوف على البطاقة الضريبية والسجل التجارى ، حيث تضمن الفحص أعمال شركتين هما الأعلى فى التعامل مع شركة صيانة الآليات خلال العامين المشار إليهما ، وقد أتضح للجنة الفحص بعض المخالفات حيال هاتين الشركتين من خلال فحص معاملاتهما بما يحويه من أعمال مخالفة من شأنها إهدار المال العام وتحقيق منافع مالية دون وجه حق بالمخالفة للقوانين واللوائح .

كما أحال محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإصدارهم ترخيص بناء على الرقعة الزراعية خارج الحيز العمرانى بناحية كفر الطراينة زمام قرية طهواى تحت رقم 738 لسنة 2020 وتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فورا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقف وإلغاء الترخيص كون الموقع الصادر له الترخيص يقع على الأرض الزراعية وخارج الحيز العمرانى.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام .