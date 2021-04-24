اليوم السابع
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محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الأجرة للنقل الجماعي

السبت، 24 أبريل 2021 12:00 م
محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الأجرة للنقل الجماعي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، حيث كلف المحافظ المهندس علي يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، ومحمد الهادى مدير عام مشروع المواقف بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين سواء النقل الداخلي أو الخارجي.

جاء ذلك بعد الزيادة التى أقرتها لجنة التسعير للمنتجات البترولية والتي قررت زيادة 25 قرشا على بنزين 80 و90 و92، مشددا على أن أي زيادة من جانب أى من السائقين في الأسعار سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

وناشد المحافظ، المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية تنفيذا لقرار المحافظ بعدم الزيادة وثبات الأسعار، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم  01220055008، بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب (01119992624- -01555573040).


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اخبار القليوبية

تعريفة الركوب بالقليوبية

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