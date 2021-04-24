اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوزع سلعا غذائية على الأسر بمساكن المحروسة

السبت، 24 أبريل 2021 12:01 م
محافظ القاهرة يوزع سلعا غذائية على الأسر بمساكن المحروسة محافظ القاهرة يوزع سلع غذائية على الأسر بمساكن المحروسة
كتب سيد الخلفاوى

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وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي إطار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.
 
وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .
 
وأكد محافظ القاهرة على استمرار الجهود التى تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
 
وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة ، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الانسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
 
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سلع غذائية

مساكن المحروسة

القاهرة

تطوير العشوائيات

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