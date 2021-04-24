اليوم السابع
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محافظ الغربية: لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات بعد رفع أسعار الوقود

السبت، 24 أبريل 2021 06:15 م
محافظ الغربية: لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات بعد رفع أسعار الوقود الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، وذلك لثبات سعر السولار بجانب تخفيض سعر البنزين في القرارات السابقة وعدم تخفيض تعريفة الركوب.

كما وجه المحافظ بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس يتضمن خط السير والأجرة وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة.
 
ويناشد المحافظ المواطنين التواصل مع  الرقم 01097071707  والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
 
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي أبريل، يونيو ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع يناير، مارس.، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 80، و775 قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.
 
 

 


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