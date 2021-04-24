محافظ الغربية: لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات بعد رفع أسعار الوقود

كما وجه المحافظ بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس يتضمن خط السير والأجرة وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة.

ويناشد المحافظ المواطنين التواصل مع الرقم 01097071707 والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي أبريل، يونيو ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع يناير، مارس.، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 80، و775 قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.