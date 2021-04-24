محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح تلفيات وتركيب فواصل كوبرى ستانلي

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال جهاز الساحل الشمالي، لإصلاح التلفيات وتركيب الفواصل الحديدية بكوبرى ستانلي ، وذلك بحضور اللواء أمجد أنور مدير مرور الإسكندرية، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى والجهات المعنية .

وأوضح المحافظ فى بيان صادر له اليوم، أنه يتم حالياً الصيانة الدورية لكوبرى ستانلى ويتم عملية إصلاح شامل وكامل لكل الفواصل المتواجدة به بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بالإضافة إلى الصيانة الدورية التى يتم تنفيذها على طول الكورنيش بالكامل استعدادا لفصل الصيف.

وطمأن الشريف المواطنين بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة كافة التلفيات بجميع الكبارى والأنفاق بنطاق المحافظة ، كما شدد على المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الكبارى والأنفاق، وأضاف أننا نولى اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكبارى ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .



إصلاح فواصل كوبرى استانلى



أعمال صيانة كوبرى استانلى



جانب من متابعة أعمال اصلاح تلفيات كوبرى استانلى



محافظ الاسكندرية ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى



محافظ الاسكندرية ومدير المرور