محافظ الأقصر يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأرمنت.. صور

وقام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية بمدينة أرمنت؛ برفقة اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والعميد عبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، والمهندس أسعد مصطفي منسق حياة كريمة بإسنا وأرمنت، حيث تابع خلال الجولة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقري المدينة .

وبدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المحاميد بحري حيث تابع المحافظ أعمال تنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد والمحطات ووجه بضرورة انتهاء المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة ومراعاة الابعاد الفنية والهندسية معرباً عن تقديره لجهود العمال والمهندسين الذين يقومون بأداء مهامهم في درجة حرارة مرتفعة وفي شهر رمضان .

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المحاميد قبلي ووجه بسرعة انجاز الاعمال تمهيداً لاستكمال بقية المشروعات ورصف الطرق عقب الانتهاء من كافة المشروعات التي تتم بالقري .

وواصل المحافظ جولته بتفقد اعمال تنفيذ مشروع صرف صحي قرية الديمقراط حيث اكد علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التنفيذ لضمان تلافي اية اخطاء فنية والحرص علي تمهيد الطرق لحين الانتهاء من كافة المشروعات ورصف الشوارع .

واستمع المحافظ لشرح عن المشروعات من المهندس رفيق فهمي نائب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الذي اكد ان مشروعات الصرف الصحي بالثلاثة قري المحاميد بحري والمحاميد قبلي والديمقراط تخدم نحو 32 الف نسمة من سكان هذه القري والقري المجاورة ونسبة تنفيذهم متوافقة مع البرنامج الزمني المقدم من الهيئة العربية للتصنيع "مصنع المحركات" مقاول العملية وهي عام واحد تبدا من 1 فبراير 2021وتنتهي يناير 2022 .

وأشار "فهمى"، إلى أنه فيما يتعلق بمشروع صرف صحي قرية المحاميد بحري تم الانتهاء من تنفيذ 2 كيلو و100 متر منها بنسبة 16 % من اجمالي شبكات الانحدار كما تم الانتهاء من خط الطرد بطول 700 متر من اجمالي 2 كيلو و300 متر بنسبة 30 % وجاري اعتماد رسومات محطة رفع المحاميد بحري في ادارة التصميمات بالهيئة القومية لمياه الشرب.

ولفت إلي لأن مشروع صرف صحي المحاميد قبلى، تم تنفيذ كيلو و200 متر من شبكات الانحدار بنسبة 12 % من إجمالي 10 كيلو وتم اعتماد الرسومات الانشائية من الهيئة القومية لمياه الشرب.

وأضاف نائب رئيس جهاز المشروعات، أن مشروع صرف صحي الديمقراط تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 1 كيلو و150 متر من اجمالي 10 كيلو و400 متر بنسبة 11 % وجاري اعتماد الرسومات الانشائية من الهيئة لافتا الي ان كافة الاعمال التي تم تنفيذها في الثلاث قري استغرقت شهرين فقط .

وواصل المحافظ جولته بمتابعة اعمال تبطين "وتكسية " الترع ضمن المشروع القومي لتبطين الترع واستمع لشرح من رئيس مدينة ارمنت حول خطة تبطين الترع بالمدينة حيث اكد انه تم الانتهاء من تطين 5 % من ترعة دهمش بحري والتي يبلغ طولها كيلو و550 متر بإجمالي تكلفه تقدر بنحو 4 ونصف مليون جنيه لتبطين كافة الترعة بخلاف " التشوينات "وتجهيزات الموقع وذلك من إجمالي 25 ترعة بمدينة أرمنت وبأطوال تصل إلى ٨٥ كيلو متر وبتكلفة تقريبية تقدر بحوالي 335 مليون جنيه وقد تم اسناد ما يقرب من 15ترعة حتى الآن .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن للتعليم الأساسي لغات والتي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة ومقرها بجوار موقف أرمنت ومستشفى حورس وتقام على مساحة نحو 500 متر لإنشاء 42 فصلا.

وأثناء الجولة تفقد المحافظ موقف مدينة أرمنت وتابع التزام السائقين والمواطنين بالإجراءات بالاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث شدد على ضرورة ارتداء الكمامات واتباع الطرق الوقائية لحماية المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة اعمال احلال وتجديد مبني مجلس مدينة ارمنت و 3 مباني ملحقين به "مبني النيابة الادارية ومبني الحماية المدنية ومباني الاستراحات"، حيث تتم أعمال الصيانة والتجديد لأعمال المرافق والدهانات وتجديد وتوسعة المسجد بتكلفة اجمالية لكافة المباني تقدر بنحو مليون جنيه .