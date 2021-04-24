محافظ أسوان: لا زيادة فى أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى

أسوان – عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وانتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة ألتزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها سواء للنقل الداخلى أو الخارجى وخاصة أن أى زيادة من جانب السائقين فى التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أى شكاوى للمواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهى 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955