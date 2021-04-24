محافظة شمال سيناء تستهل ثانى أيام احتفالاتها بافتتاح مشروعات جديدة بذبح الخراف

شمال سيناء - محمد حسين

استهلت محافظة شمال سيناء احتفالاتها بثانى ايام احتفالاتها بالعيد القومى وافتتاح مشروعات جديدة بذبح خروفين أمام بوابة اول مشروع يتم افتتاحه وهو تطوير منطقة شمال سيناء الأزهرية.

وتضمنت المشروعات المفتتحة اليوم مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

وشارك فى حضور مراسم الافتتاحات اللواء هشام الخولى نائب المحافظ والعميد اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة .

وتفقد المحافظ خلال جولته فى منطقة شمال سيناء الازهرية سير العمل فيها يرافقه الشيخ محسن ابو القاسم ومحمد عبد العظيم من قيادات المنطقة واطلع على منظومة العمل ومتابعة الامتحانات .

وبدوره قدم المهندس ناجى ابراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء شرحا للبنايات التى تم اعادة تأهيلها وعددها 19 عمارة، وفى سوق الجملة غرب مدينة العريش تابع المحافظ العمل فى السوق ومصنع الثلج داخل السوق.