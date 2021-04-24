محافظة سوهاج: إغلاق 15 مقهى ومصادرة 159 شيشة فى حملة للوحدات المحلية.. صور

سوهاج محمود مقبول

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة بصورة يومية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين، والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وأماكن تردد المواطنين.

وتنفيذ لتوجيهات محافظ الإقليم، استمرت حملات المتابعة والتفتيش، حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق، والصحه، بتنفيذ حملات استهدفت المقاهي، والكافيهات، والمحلات، ومواقف السيارات بالمدن، والقرى، ووسائل المواصلات على الطرقات، وأسفرت تلك الحملات عن غلق 15 مقهى، ومصادرة 159 شيشة، وتحرير 50 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و 25 محضر مخالفات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحملة مكبرة استهدفت المقاهي، ومواقف سيارات الأجرة، والمحلات بنطاق قرى جزيرة شندويل، وعرابة ابوالدهب، وبندار الكرمانية، والشيخ مكرم، وقلفاو، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وأسفرت الحملة عن غلق 12 مقهى، و مصادرة 100 شيشة، وتحرير 25 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، و 18 محضر لمخالفات متنوعة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بحملات متابعة استهدفت المدينة والقرى التابعة وأسفرت عن غلق مقهى مخالف، و مصادرة 21 شيشة، وتحرير 25 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة دار السلام قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهي، ومواقف السيارات بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم غلق عدد 2 مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية، و مصادرة 14 شيشة.

وفي مركز ومدينة جرجا، شنت الوحدة المحلية حملات مكبرة استهدفت المحلات، والمقاهي، ومواقف السيارات بالمدينة وعدد من القرى التابعة، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر، و مصادرة 24 شيشة.

وفي نفس السياق، وبالتزامن مع حملات التفتيش والمتابعة كثفت الوحدات المحلية للمدن والاحياء والقرى من أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، والمناطق الحيوية، والمصالح الحكومية، ودور العبادة، والأماكن الخدمية، وأماكن تردد المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.



تطهير كنيسة بسوهاج



تطهير احد المساجد



تطهير المدارس بسوهاج



شيشه تم ضبطها بحملة محليات سوهاج



تشميع مقهى بجوار مبنى المحافظة



اعمال تشميع المقاهى والمحلات