اليوم السابع
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مجلس مدينة رأس غارب: إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بشارع الاتحاد

السبت، 24 أبريل 2021 01:51 م
مجلس مدينة رأس غارب: إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بشارع الاتحاد أصلاح كسر خط مياه رأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مجلس مدينة رأس غارب ، شمال محافظة البحر الأحمر ، عن الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بشارع الاتحاد المغذى لخزانات المياه بالمنطقة الشمالية بالمدينة بعد حدوث كسر مفاجأ به. 

وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له ، أن فنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، قاموا بتغير الوصلات التالفه وإصلاح خط المياه ، وأكد البيان أنه تم ضخ المياه فى مواعيدها المحددة للمنازل والحفاظ على مواعيد التناوب المعمول بها لجميع قطاعات المدينة.

من جانب آخر شن مجلس مدينة رأس غارب، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية للتأكد من انتظام صرف الخبز والالتزام بالمواصفات والجودة والأوزان ، والتأكد من التزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان .

وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محضر بينهم 5 محضر عدم حيازة شهادة صحية و2 محضر عدم إعلان عن أسعار ، ومحضر عدم وجود منتج محطة مصر للبترول القديمة عدم مزاولة المهنة على الوجه المعتاد.


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