اليوم السابع
Ads
السبت، 24 أبريل 2021 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث المصنفات تضبط 158 قضية في حملات امنية بالاسكندرية

السبت، 24 أبريل 2021 01:00 ص
مباحث المصنفات تضبط 158 قضية في حملات امنية بالاسكندرية حملات امنيه ،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 158 قضية خلال حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية، فى ضوء إستراتيجية العمل الأمنى بوزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، واستمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وكذا جرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .
 
قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بنطاق محافظة الإسكندرية، أسفرت عن ضبط عدد (158) قضية حبثذتم ضبط قضيتين فى مجال البث الفضائى و2 قضية فى مجال بيع أجهزة "ريسيفر" مخالفة للتراخيص و4، قضايا شبكات توزيع القنوات المشفرة. و45 قضية مصنفات سمعية وبصرية و3 قضايا فى مجال ضبط مراكز الألعاب الإلكترونية، و44 قضية عدم حمل شهادة صحية، و12 قضية فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة، و45 منشأة تعمل بدون ترخيص وتنفيذ حكم قضائى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.
 

المصنفات

الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة