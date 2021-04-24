مباحث المصنفات تضبط 158 قضية في حملات امنية بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى ضبط 158 قضية خلال حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية، فى ضوء إستراتيجية العمل الأمنى بوزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، واستمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية ، وكذا جرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بنطاق محافظة الإسكندرية، أسفرت عن ضبط عدد (158) قضية حبثذتم ضبط قضيتين فى مجال البث الفضائى و2 قضية فى مجال بيع أجهزة "ريسيفر" مخالفة للتراخيص و4، قضايا شبكات توزيع القنوات المشفرة. و45 قضية مصنفات سمعية وبصرية و3 قضايا فى مجال ضبط مراكز الألعاب الإلكترونية، و44 قضية عدم حمل شهادة صحية، و12 قضية فى مجال بيع وتداول الكتب المقلدة والمنسوخة، و45 منشأة تعمل بدون ترخيص وتنفيذ حكم قضائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار توجيه الحملات.